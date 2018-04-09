Отдел соцзащиты в районе Алтуфьево Москвы будет отремонтирован

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов согласовал проект капремонта отдела соцзащиты населения района Алтуфьево, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Объект находится в Северо-Восточном округе Москвы по адресу: проезд Черского, дом 1.

«Для дальнейшего повышения качества и доступности предоставления услуг жителям СВАО в районе Алтуфьево отремонтируют отдел социальной защиты населения. В рамках проекта запланирован капитальный ремонт, предполагающий как внешние, так и внутренние ремонтные работы», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов

Отдел соцзащиты расположен на первом этаже многоквартирного жилого дома. Проектом предусмотрен ремонт крыльца, установка металлического пандуса с ограждением и поручнями, а также устройство металлических решеток. Кроме того, крыльцо и ступеньки будут облицованы нескользящей плиткой.

Капитальные работы предполагают восстановление откосов окон и дверей, замену оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты, а также демонтаж старых и установку новых наружных и внутренних дверных блоков. В рамках работ предусматривается полная внутренняя отделка помещений, предполагающая замену покрытия пола, стен и потолка.