Эксперт: Наши законы не способствуют борьбе с зацеперством

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 13-летнего зацепера в Химках , пишет Агентство городских новостей «Москва» . Подросток упал с состава при движении поезда «Ласточка», от полученных травм он скончался на месте. Лидер антизацеперского движения Яна Гетманова в эфире НСН заявила, что новый весенний сезон принесёт ещё немало аналогичных происшествий, пока не будут приняты необходимые законодательные меры. «Будут такие случаи, конечно. И будут они чаще, в первую очередь потому, что штрафы за зацепинг у нас до сих пор не подняты. Несмотря на то, что вроде бы изменилось законодательство, у нас по-прежнему некому заботиться о детях. Проходят массовые сокращения в ПДН (Подразделения по делам несовершеннолетних в правоохранительных органах — НСН). Вместо того чтобы набирать людей, которые будут заниматься такими подростками, у нас наоборот сокращают. А два человека, которые сидят в ПДН, не в состоянии бегать за всеми и снимать детей с электричек. У нас очень многое цепляется за наше законодательство. До сих пор штраф за безбилетный проезд на железной дороге — сто рублей. Никто ничего не изменил, такое чувство, что это специально делается. Одно дело сто рублей заплатить, а другое — пять тысяч», — заметила Гетманова. Напомним, ранее Госдума не поддержала законопроект, дифференцирующий штрафы для зацеперов. Тема увеличения штрафов за езду вне транспортного средства путём «зацепинга» неоднократно обсуждалась в Госдуме, однако прямой реализации не получила. С весны прошлого года дополнительная ответственность может применяться к зацеперам по статье 267.1 УК РФ, согласно которой, действия, совершённые из хулиганских побуждений и угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, караются штрафом в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.