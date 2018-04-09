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Белые медведи и пингвины поселятся летом в Нижнем Новгороде
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Белые медведи и пингвины поселятся летом в Нижнем Новгороде 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Нижегородский зоопарк «Лимпопо» ведет переговоры о покупке белых медведей и пингвинов. Специально для экзотических животных сейчас на территории зоопарка строятся современные вольеры. По предварительным данным, новые обитатели появится в «Лимпопо» уже этим летом. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщили в пресс-службе зоопарка.
Строительство пингвинария уже находится на завершающей стадии, оно было начато еще в 2016 году. Здесь в комфортных условиях могут содержаться от пяти до десяти особей.
Кипит работа и над строительством вольерного комплекса для белых медведей, в котором предусмотрены сухопутная зона и водоем. Особенностью комплекса станет удобная смотровая площадка, с которой за мишками можно будет понаблюдать сбоку и сверху вольера.
«Что касается покупки животных, сейчас мы находимся в стадии переговоров, так как процесс это непростой. Но надеемся, что летом, к нашему 15-летнему юбилею, и пингвины, и белые медведи поселятся в зоопарке», — отметила пресс-секретарь «Лимпопо» Анна Белякова.
Ранее сообщалось, что зоопарк «Лимпопо» объявляет конкурс на лучшее поздравление журавля с днем рождения.
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