Прокуратура потребовала признать аварийным жилой дом на проспекте Ленина

При содержании дома ОАО «ДК Ленинского района» обнаружены трещины и выкрашивание раствора в кирпичной кладке наружных стен по периметру жилого дома. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района.

На межэтажных лестничных клетках подъездов №№ 1,4,6 также обнаружены трещины в штукатурном слое и кирпичной кладке наружных и внутренних стен.