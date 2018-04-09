Ещё
Прокуратура потребовала признать аварийным жилой дом на проспекте Ленина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура потребовала признать аварийным жилой дом на проспекте Ленина 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
При содержании дома ОАО «ДК Ленинского района» обнаружены трещины и выкрашивание раствора в кирпичной кладке наружных стен по периметру жилого дома. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района.
На межэтажных лестничных клетках подъездов №№ 1,4,6 также обнаружены трещины в штукатурном слое и кирпичной кладке наружных и внутренних стен.
Прокуратура потребовала наказать виновных сотрудников ДУКа, которые должны были смотреть за состоянием дома и направила заключение о техническом состоянии дома в Государственную жилищную инспекцию для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным.
nn.ru: последние новости
«Сильно воняло нечистотами». На Мещерском озере пожелтел лед Идея для подледного лова: отправляясь за рыбой, привяжите к ноге веревку Наталья Водянова на Пасху сводила мужа-католика в православный храм
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России763
Авиаудару по Сирии нашли объяснение67
Эрдоган нацелился на Донбасс92
Путин поговорил с Меркель49
Акции Сбербанка рухнули160
Видео
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение