Прокуратура потребовала признать аварийным жилой дом на проспекте Ленина 

При содержании дома ОАО «ДК Ленинского района» обнаружены трещины и выкрашивание раствора в кирпичной кладке наружных стен по периметру жилого дома. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района.
На межэтажных лестничных клетках подъездов №№ 1,4,6 также обнаружены трещины в штукатурном слое и кирпичной кладке наружных и внутренних стен.
Прокуратура потребовала наказать виновных сотрудников ДУКа, которые должны были смотреть за состоянием дома и направила заключение о техническом состоянии дома в Государственную жилищную инспекцию для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным.