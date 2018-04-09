Библиотека Сокольников приглашает всех желающих на специальную праздничную программу

Лермонтовская библиотека встретит день Светлой Пасхи специальной праздничной программой.

Мероприятия, направленные на воспитание уважения к русской истории, традициям и праздникам, давно стали традиционными для сотрудников филиала библиотеки на улице Шумкина. Светлая пасхальная неделя не станет исключением, поскольку день Святой Пасхи это важное событие для православного мира. По словам сотрудников библиотеки, они планируют рассказать гостям праздника о народной обрядности Светлой седмицы, что следует после Пасхи. В рамках тематического мероприятия Лермонтовская библиотека проведет мастер-класс по изготовлению пасхальных подарков — цветов из атласных лент, исполненных в японской технике «канзаши». По мнению организаторов праздника, именно цветы способны передать весеннюю свежесть, стать символом обновления природы, которое с давних пор олицетворяет Светлая пасхальная неделя. Для участия в мастер-классах приглашаются жители Сокольников всех возрастов: как дети, так и взрослые. Помимо этого, вниманию собравшихся представят выставку пасхальных сувениров, сделанных руками жителей района.

В дополнение ко всему, посетители смогут посмотреть экспозицию книг из хранилища библиотеки. Здесь жителям Сокольников представят необычные рецепты пасхальных блюд. Как обещают сотрудники филиала, мероприятие не обойдется без громких чтений: для этого библиотекари подобрали главу из книги Ивана Сергеевича Шмелёва «Лето Господне».

Начало праздника: 10 апреля, в 12:00.

Место встречи: улица Шумкина, дом 17/16 (телефон библиотеки: 8 (499) 269-56-00).

Вход свободный.

Фото: предоставлено библиотекой №76 имени М. Ю. Лермонтова.