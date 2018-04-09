Минстрой предложил увеличить регионам субсидии за IT-технологии в ЖКХ

"Мы уже представили правительству соответствующее предложение, чтобы в будущем при распределении субсидий на городскую среду учитывать, насколько используют муниципальные и региональные власти те решения из банка решений «Умного города» и на основании этого субсидии были бы больше или меньше", — сказал он.

"Первое с чего мы начнем, это внедрение соответствующих агрегаторов по аналогии с «Активным гражданином» с «Доброделом», чтобы такие агрегаторы были во всех городах страны, и это обязательный автоматизированный учет потребления", — продолжил Чибис. Эти задачи могут реализовать к 2024 году и позволят, в частности, применять тарифные планы для потребителей коммунальных ресурсов, уточнил замминистра.

Проект Минстроя «Умный город» вошел в госпрограмму «Цифровая экономика», ранее сообщал ТАСС. В рамках проекта министерство намерено систематизировать уже имеющееся IT-решения по формированию комфортной городской среды и разработать механизмы их внедрения на территории всей страны. Принципы создания «умного города» включают в себя управление транспортными и пешеходными потоками, «умное ЖКХ», качество управления городскими ресурсами, комфортную и безопасную среду и экономику сервиса.