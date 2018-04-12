В Северо-Восточном округе открылась фотовыставка «Снимаю шляпу»

В пространстве «Маркет» дизайн-завода «Флакон», на втором этаже, открылся фотопроект «Снимаю шляпу», который посвящен детям, что борются с онкологическими заболеваниями. Увидеть экспозицию можно до 22 апреля, ежедневно.

Отмечается, что все пожертвования, собранные на этой фотовыставке, пойдут на проведение реабилитационной смены для детей и подростков, перенесших рак. Каждый фотопортрет является данью уважения маленьким героям. Это дети, которые вступили в борьбу со страшной болезнью, и им удалось победить ее.

В пресс-службе дизайн-завода сообщили, что этот проект с помощью фото рассказывает историю о стойкости и преодолении, людях и героях, добре и творчестве. Выставка работает с 10.00 до 21.00..

Вход на выставку свободный. Напомним, адрес дизайн-завода «Флакон» — ул. Большая Новодмитровская, 36.