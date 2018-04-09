За проектированием воронежского метро присмотрит АИР 

В составе агентства создали новую структуру по развитию легкорельсового транспорта. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев подписал распоряжение, в котором обозначил структуру, ответственную за подготовку к проектированию воронежского метро. Этим займется «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» (АИР). Документ «Об организации работ по созданию системы скоростного рельсового транспорта на предпроектной стадии» глава региона подписал во вторник, 3 апреля. Согласно распоряжению, на базе Агентства создадут подразделение развития легкорельсового транспорта. Оно займется поиском и отбором компании-проектировщика. В том числе будут рассматриваться и предложения зарубежных компаний. Работа проектного офиса будет вестись в тесном взаимодействии с государственными и муниципальными органами власти Воронежской области, сообщили в АИР. Решение о создании в составе АИР нового структурного подразделения для подготовки к проектированию и созданию скоростного легкорельсового транспорта глава региона принял еще в феврале. Постановление опубликовали на портале правительства. Согласно документу, изменится штатная численность агентства и объем его финансирования. Мероприятия по подготовке к проектированию и созданию скоростного легкорельсового транспорта обойдется областному бюджету в 68,4 млн рублей за три года — с 2018 по 2020 годы. Создание новой структуры в составе АИР объяснили необходимостью привлечения к работе высококвалифицированных специалистов — экспертов в сфере международных строительных и девелоперских проектов. С ними будут заключать трудовые договоры. К планам по строительству легкорельсового транспорта в областном центре вернулись в 2017 году. Схему воронежского метро разработали специалистами компании «Киносарг». Она предполагает строительство трех веток общей протяженностью 58,6 км. Длина «Московско–Авиазаводской» ветки составит 20,25 км. Ее проложат от «Олимпика» до воронежского авиазавода через Московский проспект и новый метромост, который возведут южнее Вогресовского моста. Длина второй, «Тамбовско–Курской», ветки составит 14,54 км. Она возьмет начало у гипермаркета Metro и протянется до улицы Южно-Моравская через Северный мост, трамвайную эстакаду которого длиной 1,5 км планируется реконструировать и приспособить под нужды метрополитена. В ходе первой очереди работ обе ветки проложат до площади Ленина. Третья ветка, «Семилукско–Ростовская», протяженностью 23,8 км свяжет улицы 9 Января и Димитрова. Стоимость первой очереди работ оценивается в 43,7 млрд рублей. Окончательное решение о создании метро в Воронеже примут во втором квартале 2018 года, говорится в документе. Если проект одобрят, то вопрос с привлечением японцев к проектированию и строительству легкорельсового транспорта рассмотрят до конца третьего квартала 2018 года. При этом новый мэр Воронежа Вадим Кстенин отметил, что шансы получить средства на строительство метро в Воронеже, не дотягивают пока и до 50%. Елена Гончарова