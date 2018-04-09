Представители «Объединенных автомобильных технологий» посетили КАМАЗ 

На КАМАЗе с трехдневным визитом побывала делегация руководителей компании «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), которая в феврале вошла в структуру автогиганта. Цель визита — изучение успешного опыта КАМАЗа и переговоры по оказанию консультационных услуг.
КАМАЗ окажет предприятию серьезную поддержку по всем направлениям операционной деятельности, от управления финансами и до вопросов развития качества, закупок, продаж и производства. В частности, за последние годы на КАМАЗе значительно изменилась система закупок: она предъявляет единые требования ко всем поставщикам.
В числе детально проработанных вопросов — организация работы в сфере производственной системы. В завершающий день делегация ознакомилась с методами и инструментами бережливого производства, которые применяются в заводских цехах. Кроме того, в рамках рабочего визита состоялись переговоры генеральных директоров КАМАЗа и ОАТ о перспективах сотрудничества.
«Впечатления — позитивные. Коллектив настроен на серьезную работу, — прокомментировал итоги визита генеральный директор ОАТ Сергей Федченко. — КАМАЗ — известный лидер по производству грузовых автомобилей. Для нас вхождение в группу КАМАЗ — определенная мотивация и стимул для развития».
Вместе со специалистами КАМАЗа разработана Стратегия развития ОАТ до 2025 года, ориентированная на повышение производительности труда, диверсификацию портфеля заказов и другие направления. Кроме того, планируется интеграция всех процессов Группы «ОАТ» в единую систему корпоративного камазовского управления.
По словам Сергея Федченко, не менее важно сфокусировать усилия на развитии определенных продуктовых линеек. В первую очередь, работа будет направлена на линейку светотехники, элементов подвески и штампосварных узлов.
Акционерное общество «Объединенные автомобильные технологии» — крупнейший холдинг компаний-производителей автокомпонентов на территории России. На 12 производственных предприятиях трудятся более десяти тысяч человек. По результатам 2017 года годовой оборот составил 18 млрд рублей. В портфеле ОАТ — свыше 4 тыс. различных компонентов по нескольким продуктовым линейкам. Основными направлениями работы являются производство элементов подвески, стоек амортизаторов, газовых упоров, светотехники, штампованных деталей и узлов с различными видами окраски.