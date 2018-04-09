Почему рубль рухнул после введения антироссийских санкций

Доллар и евро сегодня заставили москвичей поволноваться. На 16.30 рубль рухнул по отношению к доллару на 3,5 процента, а к евро — на 3,7 процента. Чтобы было понятнее — доллар подорожал почти до 60 рублей, евро же сегодня торгуется выше 74 рублей за единицу.

— Обвалов рубля и паники на валютной бирже не было, пожалуй, с февраля 2016 года. Однако резкие скачки доллара и евро вверх по отношению к рублю имели место и после февраля 2016 года, в частности, осенью 2016 года и весной 2017 года, — пояснила эксперт. — Если под «обвалом» подразумевать девальвацию, как в 2014 и 2015 году, то он маловероятен. А если просто рост выше 60 рублей за доллар США и 74 рублей за евро, это более реально. Полагаем, что паника в ближайшие дни успокоится, тогда можно будет говорить о новых торговых диапазонах по доллару и евро.

По мнению Натальи Мильчаковой, ключевым фактором обвала стали антироссийские санкции.

-К этому можно добавить и общий негативный геополитический фон, и ситуацию вокруг Сирии . Однако в целом реакция рынка выглядит чрезмерной — ведь под санкциями Россия живет с 2014 года, — сказала экономист. — На экономику Москвы эта ситуация не должна повлиять, хотя ослабление рубля может привлекать в Москву больше иностранных туристов, с одной стороны, с другой — ситуация с санкциями теоретически может отпугнуть некоторых иностранных инвесторов, затормозить проекты по открытию новых предприятий. Инфляция может несколько вырасти, однако мы ожидаем, что рост индекса потребительских цен (то есть инфляции) может быть в рамках официального прогноза (4 процентов в год). Такого сильного обвала рубля, чтобы начали расти цены на все, на что можно их повышать, мы пока не ожидаем.

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