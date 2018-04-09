Когда лучше покупать евро на майские?

Черный понедельник российского фондового рынка: 9 апреля стремительно падают котировки российских компаний, попавших в новый санкционный список США , а вслед за ними вниз идет и рубль. Business FM спросила у аналитиков рынка, что делать тем, кто собрался на майские праздники на отдых за границу: срочно покупать евро или подождать?

Антон Табах главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» «Такие резкие колебания, по опыту, могут значить либо нервную реакцию рынка на какое-то локальное событие — дальше все устаканится, либо, соответственно, какой-то знак, что вот, второе издание 1998-го, 2008-го, 2014-го и так далее. Я бы сказал, что пока реакция выглядит излишне нервной именно на валютном рынке. Поэтому, скорее всего, тем, кто что-то собирался делать на майские, поздно пить боржоми. Что касается сбережений, надо смотреть на ситуацию в целом».

Вот что думает эксперт БКС Иван Копейкин

Иван Копейкин эксперт БКС-Экспресс «Сейчас ситуация очень похожая на панику в целом. Это, в принципе, и есть паника на фоне санкций. С точки зрения экономической, сейчас в принципе особо ничего страшного не происходит. С точки зрения политической предсказать, например, дальнейшее развитие событий практически невозможно. Если собираетесь ехать куда-то, то можно и купить. Почему нет? Я думаю, что там несущественная разница будет. В любом случае, это же не огромные суммы для вложения, просто деньги на поездку, там несколько рублей».

Максим Петроневич: Ситуацию также прокомментировал заместитель начальника центра макроэкономического прогнозирования Газпромбанка

Максим Петроневич заместитель начальника центра макроэкономического прогнозирования «На мой взгляд, бежать сейчас уже поздно. Необходимо понимать, что все-таки сейчас первый день, когда инвесторы осознают последствия принятых решений. Реакция, на мой взгляд. избыточно острая, и мне кажется, что в течение недели-двух рынок должен немножко отыграть назад те потери, которые он понес».

Курс евро обновляет многолетние максимумы против рубля. 9 апреля он подскочил выше 74 рублей впервые с августа 2016 года. Официальный курс — 71,88 рубля.