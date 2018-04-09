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Карта «Маринет» предполагает создание условий для безэкипажных судов
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Карта «Маринет» предполагает создание условий для безэкипажных судов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Реализация дорожной карты «Маринет» включает в себя создание условий для применения средств безэкипажного судовождения в России, следует из материалов, опубликованных на сайте правительства РФ.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил ранее в понедельник на совещании с вице-премьерами о том, что подписал пять распоряжений об утверждении дорожных карт реализации направлений Национальной технологической инициативы — «Технет», «Аэронет», «Автонет», «Маринет» и «Нейронет». По его словам, эти документы утверждают детальные планы мероприятий по их реализации вплоть до 2035 года.
"Ожидаемый результат — создание условий для применения средств безэкипажного судовождения в России, продвижение отечественных стандартов и решений в области безэкипажного судовождения на мировом рынке", — комментируется «Маринет» в документе кабмина. Реализация этого намечена на 2018-2021 годы.
Также реализация дорожной карты предусматривает создание стимула для ускоренного создания амфибийных судов российского производства и формирование нормативной базы функционирования таких судов.
Кроме того, в рамках программы должны быть внесены изменения в конвенцию Международной морской организации в части механизмов применения электронных свидетельств на суда и электронных документов моряков.
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