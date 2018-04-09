Посетителям библиотеки имени Некрасова расскажут о Голландии 

В Центральной библиотеке имени Николая Некрасова 12 апреля пройдет мини-фестиваль «Разноцветная Голландия, или Все краски Нидерландов».
— У нас очень насыщенная программа, — подчеркнула сотрудница учреждения и организатор фестиваля Алла Соколова. — На вечере пройдут мастер-класс поголландскому языку и лекция об образовании в Голландии. Мы покажем участникам фильм о красотах этой страны и о ее главном символе — тюльпане. А еще расскажем о том, почему у королевства двойное название.
Она добавила, что на мероприятии ожидают около 40 человек.
— Наши фестивали регулярно посещают глухие и слабослышащие люди, поэтому весь вечер для них будет работать сурдопереводчик высшего класса Ольга Иванова, — отметила Алла Соколова.
Кроме того, на встрече с приветственной речью выступят представитель посольства Нидерландов в России Павел Кузьмин и директор Национального Голландского образовательного центра Йерке Версхоор.
Мероприятие начнется в 19:00 по адресу: улица Бауманская, дом 58/25, строение 14.