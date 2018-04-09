Посетителям библиотеки имени Некрасова расскажут о Голландии

В Центральной библиотеке имени Николая Некрасова 12 апреля пройдет мини-фестиваль «Разноцветная Голландия , или Все краски Нидерландов».

— У нас очень насыщенная программа, — подчеркнула сотрудница учреждения и организатор фестиваля Алла Соколова . — На вечере пройдут мастер-класс поголландскому языку и лекция об образовании в Голландии. Мы покажем участникам фильм о красотах этой страны и о ее главном символе — тюльпане. А еще расскажем о том, почему у королевства двойное название.

Она добавила, что на мероприятии ожидают около 40 человек.

— Наши фестивали регулярно посещают глухие и слабослышащие люди, поэтому весь вечер для них будет работать сурдопереводчик высшего класса Ольга Иванова , — отметила Алла Соколова.

Кроме того, на встрече с приветственной речью выступят представитель посольства Нидерландов в России Павел Кузьмин и директор Национального Голландского образовательного центра Йерке Версхоор.

Мероприятие начнется в 19:00 по адресу: улица Бауманская, дом 58/25, строение 14.