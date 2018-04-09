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Молодежная палата Таганского района благоустроит один из дворов в Москве
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Молодежная палата Таганского района благоустроит один из дворов в Москве 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Члены Молодежной палаты Таганского района займутся благоустройством одного из дворов в городе 21 апреля.
— Пока что точный адрес мы согласовываем с управой. Решено взять один из больших дворов Таганского района, наиболее нуждающийся в благоустройстве. Мы пригласим всех желающих нам помочь, — рассказал председатель объединения Павел Андрушко.
Он пояснил, что убирать территории весной крайне необходимо, так как после зимы на улицах остается много мусора.
Павел Андрушко добавил, что инвентарь для работы предоставят сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник», но можно принести свой.
О точном адресе проведения мероприятия сообщат дополнительно позже.
Отметим, что 21 апреля в Москве состоится общегородской субботник. Благоустройство пройдет во дворе, который не вошел в список заявленных адресов для проведения акции.
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