Молодежная палата Таганского района благоустроит один из дворов в Москве

Члены Молодежной палаты Таганского района займутся благоустройством одного из дворов в городе 21 апреля.

— Пока что точный адрес мы согласовываем с управой. Решено взять один из больших дворов Таганского района, наиболее нуждающийся в благоустройстве. Мы пригласим всех желающих нам помочь, — рассказал председатель объединения Павел Андрушко.

Он пояснил, что убирать территории весной крайне необходимо, так как после зимы на улицах остается много мусора.

Павел Андрушко добавил, что инвентарь для работы предоставят сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник», но можно принести свой.

О точном адресе проведения мероприятия сообщат дополнительно позже.