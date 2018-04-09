В ЕК надеются на быстрое решение ситуации с судебной реформой в Польше

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС . ЕК представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС , констатирующий существование явной угрозы серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. При этом ЕК готова пересмотреть законопроект, если Польша в течение трех месяцев решит проблемы с судебной реформой. Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

"Мы имели очень интенсивный диалог в последние месяцы. Для Еврокомиссии важно, чтобы мы выработали решение и в связи с этим я очень рад открытости Польши для диалога", — сказал Тиммерманс после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем

"Я убежден, что Польша играет очень важную роль в Евросоюзе. Я надеюсь, что нам удастся решить вопрос верховенства права, чтобы интенсивно заниматься другими вопросами", — заявил он.

При этом Тиммерманс считает, что решение вопроса о польской судебной реформе не терпит отлагательств. «Надеюсь, что быстро, так как это вопрос срочный», — сказал он. «Не должно у нас уйти на это слишком много времени», — добавил Тиммерманс.