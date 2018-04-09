Китай: переговоры с США по тарифам сейчас невозможны 

Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». Китай усилил свой гнев в отношении администрации президента США Дональда Трампа по поводу тарифов на импорт, заявив, что Вашингтон виноват в создании торговых напряженностей, передает Reuters.
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Кроме того, китайская сторона заявила о невозможности проведения переговоров в соответствии с «текущими обстоятельствами». Комментарии появились, после того как президент США Дональд Трамп в воскресенье предсказал, что Китай снизит свои торговые барьеры, и выразил оптимизм в отношении того, что обе стороны могут решить эту проблему путем переговоров. Китайские государственные исследователи и СМИ говорили о вероятном влиянии торговых мер США на вторую по величине экономику в мире. "В нынешних условиях обе стороны больше не могут вести переговоры по этим вопросам", — заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД Гэн Шуан. "Соединенные Штаты, с одной стороны, угрожают санкциями и в то же время говорят, что готовы к переговорам. Я не уверен, для чего Соединенные Штаты используют этот акт", — сказал Гэн. Торговые трения были «вызваны провокацией Соединенных Штатов», добавил он. Пекин не хочет «торговых войн», но не боится их, сказал вице-министр коммерции Цянь Кемпин. Как сообщали «Вести. Экономика», на прошлой неделе США обнародовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируется ввести пошлины в размере 25%. Пошлины США коснутся китайских товаров в различных секторах: аэрокосмическая отрасль, информационные технологии, машиностроение, робототехника и т. д. Всего в список включено 1300 наименований товаров китайского производства.