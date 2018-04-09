Ещё
Китай: переговоры с США по тарифам сейчас невозможны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай: переговоры с США по тарифам сейчас невозможны 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». Китай усилил свой гнев в отношении администрации президента США Дональда Трампа по поводу тарифов на импорт, заявив, что Вашингтон виноват в создании торговых напряженностей, передает Reuters.
EPA/JEROME FAVRE
Кроме того, китайская сторона заявила о невозможности проведения переговоров в соответствии с «текущими обстоятельствами». Комментарии появились, после того как президент США Дональд Трамп в воскресенье предсказал, что Китай снизит свои торговые барьеры, и выразил оптимизм в отношении того, что обе стороны могут решить эту проблему путем переговоров. Китайские государственные исследователи и СМИ говорили о вероятном влиянии торговых мер США на вторую по величине экономику в мире. "В нынешних условиях обе стороны больше не могут вести переговоры по этим вопросам", — заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД Гэн Шуан. "Соединенные Штаты, с одной стороны, угрожают санкциями и в то же время говорят, что готовы к переговорам. Я не уверен, для чего Соединенные Штаты используют этот акт", — сказал Гэн. Торговые трения были «вызваны провокацией Соединенных Штатов», добавил он. Пекин не хочет «торговых войн», но не боится их, сказал вице-министр коммерции Цянь Кемпин. Как сообщали «Вести. Экономика», на прошлой неделе США обнародовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируется ввести пошлины в размере 25%. Пошлины США коснутся китайских товаров в различных секторах: аэрокосмическая отрасль, информационные технологии, машиностроение, робототехника и т. д. Всего в список включено 1300 наименований товаров китайского производства.
Вести.Ru: последние новости
США расширили санкции против России, а ЕС - против КНДР Санкции обвалили капитализацию компаний из списка РФПИ поможет коммерциализировать "Роскосмос"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России683
Акции Сбербанка рухнули154
России предсказали века «геополитического одиночества»165
Путин поговорил с Меркель41
Авиаудару по Сирии нашли объяснение21
Видео
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение