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Минфин предлагает с 1 июля снизить порог беспошлинной интернет-покупки до €500
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Минфин предлагает с 1 июля снизить порог беспошлинной интернет-покупки до €500 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 9 апреля. Минфин предлагает с 1 июля 2018 года снизить порог беспошлинной интернет-покупки до €500, а с 2019 года — до €200. Об этом говорится в проекте постановления.
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