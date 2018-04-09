Ещё
Минфин предлагает с 1 июля снизить порог беспошлинной интернет-покупки до €500
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Минфин предлагает с 1 июля снизить порог беспошлинной интернет-покупки до €500
ТАСС
1 час назад
Комментарии
ТАСС
, 9 апреля.
Минфин
предлагает с 1 июля 2018 года снизить порог беспошлинной интернет-покупки до €500, а с 2019 года — до €200. Об этом говорится в проекте постановления.
ТАСС: последние новости
Введенные в отношении "Русала" санкции могут вызвать технические дефолты
Матч открытия калининградского стадиона ЧМ-2018 состоится 12 мая
ГП РФ: Лондон отказывается сотрудничать по делам Березовского, Литвиненко и Скрипалей
Ещё 1 источник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
72
Черный понедельник наступил для России
771
Эрдоган нацелился на Донбасс
109
Путин поговорил с Меркель
50
Российские миллиардеры стремительно беднеют
258
Видео
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие
Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты
Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика
Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки
Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия
Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение