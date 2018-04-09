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«Мигранты насиловали меня по кругу, а муж истошно орал»
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«Мигранты насиловали меня по кругу, а муж истошно орал» 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
5 апреля по новостным лентам пришло неутешительное, но логически объяснимое сообщение о том, что на просторах объединенной Германии резко выросло число радикальных исламистов. Как пишет ежедневная берлинская газета Tagesspiegel, за пять лет их количество в стране удвоилось. Вероятно, именно это обстоятельство и то, что немецкие чиновники до сих пор не знают точную цифру беженцев, находящихся в их стране, является причиной массового переезда коренных немцев на ПМЖ в Восточную Европу.
Незваные гости
Групповым изнасилованием закончился шопинг для гражданки Германии — девушки по имени Хайди. Они с мужем вышли из торгового центра и уже направлялись к автомобилю, чтобы уложить содержимое продуктовой тележки в машину. Но не успели дойти до авто, как на Хайди набросились трое мигрантов. Они действовали нагло и вызывающе: сорвали с девушки одежду и стали ее насиловать прямо посреди улицы. Четвертый мерзавец встал между Хайди и ее мужем, достал нож и направил его на молодого человека, не подпуская к жертве. Крики немки о помощи не помогли, а вырываться было бесполезно.
Что же делал в этот момент ее муж — 90-килограммовый здоровенный детина с пудовыми кулаками, которыми он, по словам жены, забивал в саду колья в землю? Да ничего! Всего лишь вынул из кармана мобильный телефон и стал увещевать подонков тем, что сейчас, мол, вызовет полицию, если они не прекратят надругательство. «Меня насиловали по кругу на его глазах. А муж истошно орал, звонил в полицию и пытался оббежать поддонка с ножом, которого это только раззадорило», — вспоминала позднее Хайди.
В свое время всю Германию потряс случай, когда во Фрайбурге беженец-афганец изнасиловал студентку Марию Ладенбургер. После чего убил ее, а тело утопил в реке. А ведь девушка подрабатывала волонтером в приюте для беженцев, по мере сил и возможностей заботилась о несчастных людях, бежавших в Германию от войны. И вот результат подобной заботы… А нашумело это дело потому, что убитая 19-летняя студентка оказалась дочерью помощника директора юридического управления Еврокомиссии Клеменса Ладенбургера. Что называется, докатились…
Кстати, этого же 17-летнего афганского подростка подозревали еще в одном подобном изнасиловании и убийстве под Фрайбургом другой девушки — Каролины Г. Но беженец, который признался в надругательстве над Марией лишь под тяжестью неопровержимых доказательств, основанных на экспертизе его ДНК, наотрез отказался от другого обвинения.
В Верхних Альпах выходец из Марокко набросился с ножом на целую семью из матери и трех ее дочерей с целью зарезать всех четверых только из-за того, что те, согласно его толкованиям канонов ислама, были «вызывающе» одеты (они были в шортах). Это ему отчасти удалось: женщина и девочки попали в госпиталь, причем, одна из дочерей — в тяжелом состоянии. Еще один радикальный исламист в Германии напал с ножом и топором на пассажиров поезда, устроив настоящую резню и изрубив четырех человек. Больше он не успел: подоспевшие полицейские застрелили джихадиста. И число подобных радикалов в Германии, напомним, увеличилось вдвое.
Пора «валить»!
Другим африканцам не понравились дефилирующие по немецкому Дортсмунду женщины-трансгендеры. И мигранты закидали их камнями — в лучших традициях шариата. В Мюнхене группа беженцев пыталась изнасиловать женщину, но им на помощь подоспели местные пенсионеры. И весь гнев мигранты тут же постарались выместить на смелых старичках. Все эти случаи связывает одно ставшее уже знаковым обстоятельство: ни национальной принадлежности насильников и убийц, ни того, что все они носят статус беженцев, местными властями и СМИ, как правило, никогда не сообщается. Создается ощущение, что бедную Германию заполонили толпы инопланетян, которые насилуют, убивают, грабят, воруют и пытаются наводить свои инопланетные порядки.
Крупнейший в Германии телеканал ARD вообще попытался замолчать фрайбургский трагический инцидент с Марией Ладенбургер. По этой причине главный редактор отдела новостей телекомпании Кай Гниффке, конечно, подвергся гневному осуждению рядовых немцев, а сам канал — критике политиков правого толка. Но это случилось уже постфактум, когда история разрослась в настоящий скандал национального масштаба.
Что же остается гражданам Германии, замордованным мигрантами, но так и не добившимся вменяемой реакции родного правительства на засилье агрессивных беженцев? Правильно: как у нас говорят, — «валить»! Бежать из родного «дурдома» куда угодно! Бегство это началось еще в конце 2015-го — начале 2016-го годов, когда стала понятна вся «прелесть» политкорректного и мультикультурного отношения к «гостям» полицейских, чиновников и политиков всех рангов во главе с Ангелой Меркель. Так, огромное количество немцев, плюнув на существование в таком «халифате от Гамбурга до Мюнхена», предпочли подобной «жизни на вулкане» другие страны Европы (и не только), куда за последние годы выехало не менее полумиллиона бюргеров и молодежи.
В одном только 2015 году число таких «сваливших» из Германии достигло 140 тысяч человек. И каждый год, по данным Федерального статистического ведомства Германии (StBA), из страны бегут по 100 тысяч коренных немцев. Куда же отправляются сорвавшиеся с насиженных мест немцы? Понятно, что кое-кто предпочитает «развитые» страны запада, где можно окунуться в царство цивилизации и порядка. Например, во Францию, Великобританию, Испанию, Австралию. Правда, большинство из уехавших вынуждены были признать, что поменяли, в конечном счете, «шило на мыло». Ведь в настоящее время уже вся Европа оказалась «колонизирована» толпами ближневосточных мигрантов.
Круговорот немцев в Европе
Есть те, кто предпочитает немецкоязычные страны. Они отправляются в Австрию, Швейцарию и даже Нидерланды и скандинавские страны. Но внушительное количество предпочитает все-таки «валить» на Восток. Так, кто-то решил переселиться, например, в Турцию. В Германии живет огромное количество (более 3-х миллионов) турок. Так же по обе стороны от Босфора и Дарданеллы традиционно сильна немецкая диаспора. Кроме того, переселенцев из Германии часто привлекают своими дешевыми ценами на продукты и жилье, а также приемлемым качеством жизни Болгария, Румыния Финляндия и страны Прибалтики. К тому же, здесь пока еще не ощущается такого засилья мигрантов.
Но больше всего жителей Германии, недовольных понаехавшими мусульманами, привлекает так называемая Вишеградская четверка стран: Польша, Чехия, Словакия и особенно Венгрия. Руководство именно этих государств Восточной Европы заняло весьма жесткую позицию по отношению к миграционной политике объединенной Европы.
Свято место, как известно, пусто не бывает. И на смену уехавшим гражданам Германии туда сотнями тысяч приезжают немцы-репатрианты из бывшего СССР, стремящиеся вернуться на историческую родину. Самый большой наплыв «русских» немцев наблюдался в 1990-х. Тогда в Нижнюю Саксонию, где в городе Фридланде функционирует пункт приема репатриантов, их приехало почти полмиллиона. Сегодня из-за упрощения условий репатриации количество немцев, желающих вернуться на историческую родину, вновь увеличивается. Основной поток их приезжает в Германию из России и Казахстана. По оценке историка Альфреда Айсфельда, только в Казахстане сегодня живет 160 тысяч немцев.
А ведь не секрет, что в последнее время эта республика до того «самоидентифицировалась», что оттуда уезжают все больше и русских, и немцев, которым становится сложнее найти себя в современных казахских реалиях. Вот последние и спешат самореализоваться там, где их ждут, — в Германии.
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