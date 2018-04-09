Столичные получатели социальных услуг попробую себя в роли звонарей

Во время пасхальных праздников гости Территориального центра социального обслуживания «Мещанский» 11 апреля смогут попробовать себя в роли звонарей.

— Я думаю, это очень интересно — понять, как работает система колоколов, пусть и в мини-варианте. Для этого установят мобильную звонницу, — поделилась Елена Каплаухова, заведующая Отделением приема граждан, обработки информации, анализа и прогнозирования ТЦСО.

Колокола разместят на втором этаже учреждения.

— Кроме этого, гости смогут поучаствовать в различных интересных мастер-классах, конкурсах и викторинах, попробовать куличи и посмотреть концерт, — добавила Елена Каплаухова.

Мастер-класс начнется в 11:00 по адресу: Переяславский переулок, дом 6.