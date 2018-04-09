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Столичные получатели социальных услуг попробую себя в роли звонарей
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Столичные получатели социальных услуг попробую себя в роли звонарей 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Во время пасхальных праздников гости Территориального центра социального обслуживания «Мещанский» 11 апреля смогут попробовать себя в роли звонарей.
— Я думаю, это очень интересно — понять, как работает система колоколов, пусть и в мини-варианте. Для этого установят мобильную звонницу, — поделилась Елена Каплаухова, заведующая Отделением приема граждан, обработки информации, анализа и прогнозирования ТЦСО.
Колокола разместят на втором этаже учреждения.
— Кроме этого, гости смогут поучаствовать в различных интересных мастер-классах, конкурсах и викторинах, попробовать куличи и посмотреть концерт, — добавила Елена Каплаухова.
Мастер-класс начнется в 11:00 по адресу: Переяславский переулок, дом 6.
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