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Бутовские пенсионеры взялись за изучение «ин. яза»
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Бутовские пенсионеры взялись за изучение «ин. яза» 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
И, надо сказать бабушки и дедушки (в отличие от иных внучат!) занимаются учёбой на совесть! Приобщение бутовских пенсионеров к изучению английского стало частью программы «Московское долголетие».
Итак, где же наши пенсионеры могут изучать английский? Учебные группы собираются в помещениях, относящихся к ТЦСО «Бутово».
Одна из этих групп обучается по понедельникам с 16.00 до 17.00 по адресу: улица Грина, дом 18Б.
Ещё несколько групп изучают английский по средам с 10.00 до 11.00, с 11.00 до 12.00 и с 12.00 до 13.00. Эти группы занимаются по адресу: улица Старокачаловская дом 3, корпус 1.
Для бутовских любителей английского есть группы начального, среднего и продвинутого уровня. Все подробности вы можете узнать по телефону:
8-495-712-25-99  Звоните и вливайтесь в ряды знатоков-полиглотов!
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