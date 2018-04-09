Бутовские пенсионеры взялись за изучение «ин. яза»

И, надо сказать бабушки и дедушки (в отличие от иных внучат!) занимаются учёбой на совесть! Приобщение бутовских пенсионеров к изучению английского стало частью программы «Московское долголетие».

Итак, где же наши пенсионеры могут изучать английский? Учебные группы собираются в помещениях, относящихся к ТЦСО «Бутово».

Одна из этих групп обучается по понедельникам с 16.00 до 17.00 по адресу: улица Грина, дом 18Б.

Ещё несколько групп изучают английский по средам с 10.00 до 11.00, с 11.00 до 12.00 и с 12.00 до 13.00. Эти группы занимаются по адресу: улица Старокачаловская дом 3, корпус 1.

Для бутовских любителей английского есть группы начального, среднего и продвинутого уровня. Все подробности вы можете узнать по телефону:

8-495-712-25-99 Звоните и вливайтесь в ряды знатоков-полиглотов!