Генпрокуратура: россияне незаконно вывезли в Великобританию более пяти триллионов рублей

Объем денежных средств, похищенных и незаконно выведенных из России Великобританию беглыми россиянами, превышает пять триллионов рублей. Об этом в понедельник заявил телеканалу

"Дождь"

Накануне его начальник — генпрокурор Юрий Чайка — называл в интервью телеканалу

другую цифру — «более чем полтриллиона рублей».

Между тем, по словам Куренного, те 500 млрд рублей, о которых говорил накануне Чайка, — это «только прямой ущерб, только то, что доказано». Если же считать общий объем похищенных и выведенных средств, то он окажется «на порядок больше».

Чайка также напоминал, что с 1 января текущего года в Великобритании начал действовать закон

"О криминальных финансах". Он направлен на борьбу с отмыванием «грязных» денег. Согласно этому закону любой иностранный владелец имущества в Великобритании должен объяснить властям происхождение своих активов. В противном случае их могут конфисковать.

В интервью НТВ Чайка заверил, что многим из беглых россиян выполнить требование британского закона будет «весьма затруднительно», и выразил надежду на то, что Лондон, конфисковав вывезенные из РФ деньги, не присвоит их себе, а вернет РФ.

"Мы очень надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу «грабь награбленное». То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши", — сказал генпрокурор.

Чайка также уточнил, что с 2002 года Россия направила в Великобританию 61 запрос о выдаче лиц, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений, однако Лондон выдавать преступников не спешит.

Заместитель генпрокурора Саак Карапетян назвал журналистам иное количество поданных запросов — 83 людям. Из них в 62 случаях власти РФ, по его словам, получили отказ, в то числе в 55 случаях в связи с предоставлением разыскиваемому лицу статуса политического беженца.

В качестве примера Карапетян привел бывшего главу Банка Москвы

и его заместителя Дмитрия Акулина (оба обвиняются в России в многомиллиардных хищениях, при этом Бородин

владеет шикарным имением

в графстве Оксфордшир — Park Place), а также экс-гендиректора госкомпании «Совкомфлот»

Дмитрия Скаргу

и предпринимателя