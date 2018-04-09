Ещё
Генпрокуратура: россияне незаконно вывезли в Великобританию более пяти триллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня

Генпрокуратура: россияне незаконно вывезли в Великобританию более пяти триллионов рублей 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Объем денежных средств, похищенных и незаконно выведенных из России в Великобританию беглыми россиянами, превышает пять триллионов рублей. Об этом в понедельник заявил телеканалу
"Дождь"
официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.
Накануне его начальник — генпрокурор Юрий Чайка — называл в интервью телеканалу
другую цифру — «более чем полтриллиона рублей».
Между тем, по словам Куренного, те 500 млрд рублей, о которых говорил накануне Чайка, — это «только прямой ущерб, только то, что доказано». Если же считать общий объем похищенных и выведенных средств, то он окажется «на порядок больше».
Чайка также напоминал, что с 1 января текущего года в Великобритании начал действовать закон
"О криминальных финансах". Он направлен на борьбу с отмыванием «грязных» денег. Согласно этому закону любой иностранный владелец имущества в Великобритании должен объяснить властям происхождение своих активов. В противном случае их могут конфисковать.
В интервью НТВ Чайка заверил, что многим из беглых россиян выполнить требование британского закона будет «весьма затруднительно», и выразил надежду на то, что Лондон, конфисковав вывезенные из РФ деньги, не присвоит их себе, а вернет РФ.
"Мы очень надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу «грабь награбленное». То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши", — сказал генпрокурор.
Чайка также уточнил, что с 2002 года Россия направила в Великобританию 61 запрос о выдаче лиц, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений, однако Лондон выдавать преступников не спешит.
Заместитель генпрокурора Саак Карапетян назвал журналистам иное количество поданных запросов — 83 людям. Из них в 62 случаях власти РФ, по его словам, получили отказ, в то числе в 55 случаях в связи с предоставлением разыскиваемому лицу статуса политического беженца.
В качестве примера Карапетян привел бывшего главу Банка Москвы
Андрея Бородина
и его заместителя Дмитрия Акулина (оба обвиняются в России в многомиллиардных хищениях, при этом Бородин
владеет шикарным имением
в графстве Оксфордшир — Park Place), а также экс-гендиректора госкомпании «Совкомфлот»
Дмитрия Скаргу
и предпринимателя
Юрия Никитина
Newsru.com: последние новости
"Голос" усмотрел признали искусственной накрутки явки на выборах с помощью системы "Мобильный избиратель" Реакция России на санкции США: они нанесли самый мощный удар, но фигуранты списка справятся, возместят ущерб, а народ сплотится "Русал" сообщил о возможности технического дефолта из-за санкций США
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые плоды санкций США. Что будет дальше482
Сбербанк выступил с заявлением93
Эрдоган нацелился на Донбасс290
Галкин поделился личной трагедией19
Авиаудару по Сирии нашли объяснение148
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение