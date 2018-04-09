Аксаков рассказал, что будет с курсом доллара и евро

Рубль упал в цене после публикации нового антироссийского санкционного списка — курс доллара обновил максимум 2018 года, подорожав до 60 рублей 33 копеек (по данным РБК Quote на 17:26). Евро вырос до 74 рублей 33 копеек.

«Санкции оказали психологический эффект на пугливых инвесторов. Но всё успокоится и вернётся назад к тем параметрам, что были ещё вчера», — объяснил Аксаков.

Он отметил, что цена на нефть на мировых рынках высокая и бояться нечего. «Курс скоро откатится. Даю дней десять, две недели — максимум», — добавил парламентарий.