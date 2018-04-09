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Аксаков рассказал, что будет с курсом доллара и евро
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Аксаков рассказал, что будет с курсом доллара и евро 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Курсы валют после скачка, который случился 9 апреля, максимум через две недели вернутся в прежние значения. Об этом заявил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Рубль упал в цене после публикации нового антироссийского санкционного списка — курс доллара обновил максимум 2018 года, подорожав до 60 рублей 33 копеек (по данным РБК Quote на 17:26). Евро вырос до 74 рублей 33 копеек.
«Санкции оказали психологический эффект на пугливых инвесторов. Но всё успокоится и вернётся назад к тем параметрам, что были ещё вчера», — объяснил Аксаков.
Он отметил, что цена на нефть на мировых рынках высокая и бояться нечего. «Курс скоро откатится. Даю дней десять, две недели — максимум», — добавил парламентарий.
Минфин США 6 апреля объявил о введении санкций против 24 россиян и связанных с ними компаний. В список, например, попали «Русал» и его владелец Олег Дерипаска, глава Газпрома Алексей Миллер.
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