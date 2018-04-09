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В нижегородский зоопарк привезут белых медведей и пингвинов
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В нижегородский зоопарк привезут белых медведей и пингвинов 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Новоселов ждут летом 2018 года, сообщает РИА «Время Н».
Медведям уже готовят специальный современный вольерный комплекс, в котором будут сухопутная зона и водоем. Посетители смогут наблюдать за ними с нескольких сторон. Косолапые должны приехать ко дню рождения зоопарка — 29 июля.
Пингвинарий, строительство которого сейчас продолжается, сможет принять от 5 до 10 животных.
«Процесс приобретения животных сложный, но, надеемся, что летом пингвины также будут у нас», — рассказала пресс-секретарь зоопрака Анна Белякова.
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