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Как отбить интерес к себе у мошенника? Архангельский психолог даёт советы
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Как отбить интерес к себе у мошенника? Архангельский психолог даёт советы 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Недавно к маме подошла женщина, которая предложила ей «обезопасить банковскую карту», чтобы с неё не могли снять деньги посторонние. Для этого они пошли в банкомат. Хорошо, что маме встретилась соседка, которая заподозрила неладное, обмана не произошло. Но ведь случаев мошенничества — масса. Есть ли универсальные советы, как не попасться «на удочку» любителей лёгких денег?
Л. Машкарина, Новодвинск
«Универсального ключа защиты от мошенников нет, потому что каждый человек индивидуален и каждый по-своему реагирует на ту или иную ситуацию, — говорит руководитель психологической службы УМВД России по Архангельской области подполковник внутренней службы Александр Ксенофонтов. — К сожалению, на уловки аферистов попадают люди разных возрастов, социальных статусов, уровня образования».
Какие советы даёт психолог?
Возьмите паузу
Если говорить про «дистанционные» способы обмана, нужно помнить, что любое обращение к вам (сообщение в социальной сети или по телефону, звонок, письмо и так далее), подразумевающее дистанционный перевод денежных средств, должен настораживать. Никогда, ни при каких условиях не сообщайте реквизиты ваших пластиковых карт. Помните, что ни один банковский работник не будет спрашивать по телефону реквизиты вашей пластиковой карты, а уж тем более направлять вас к банкомату и диктовать операции, которые необходимо совершить.
Если к вам «дистанционно» обращается с просьбой знакомый или родственник, не торопитесь демонстрировать свою доброту и отзывчивость, возьмите паузу, обязательно найдите способ связаться с ним и уточнить, действительно ли к вам обращается этот человек.
«Сын болеет»
Если вас просит о помощи незнакомец, предложите ему обратиться в экстренные службы: полицию, МЧС, «скорую помощь» и так далее — интерес к вам сразу же пропадёт.
Общаясь с людьми, мошенники, как правило, используют так называемые ключевые слова, которые заложены в нашу генетическую память и на которые реагирует практически каждый: мама, сын, дочь, здоровье родных. Особенно нужно быть осторожным, когда вам обещают «сиюминутное чудо»: исцеление, выигрыш, баснословные проценты по вкладам и так далее. Безусловно, в природе человека заложена вера в чудо, но никто не отменял поговорку про бесплатный сыр.
Ноль реакции
Нужно чётко запомнить, что обманщики, как правило, подходят к человеку, когда он один. Если вы вдвоём, вы уже в какой-то мере защищены. Поэтому научитесь не реагировать на незнакомых людей, которые заводят с вами разговор. Если это случилось, подключите к диалогу других прохожих, попытайтесь зайти в людные места.
Осторожно: интернет
Особенно будьте внимательны, совершая покупки или продавая вещи в сети Интернет. При приобретении вещей посредством сети Интернет постарайтесь пользоваться только надёжными и проверенными сервисами. Не вводите данные банковских карт на неизвестных интернет-порталах.
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