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Правительство РФ упростило порядок установления инвалидности
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Правительство РФ упростило порядок установления инвалидности 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, упрощающее порядок установления инвалидности, об этом премьер заявил во время совещания со своими заместителями.
«Расширен перечень заболеваний, где уже при первичном освидетельствовании можно будет установить инвалидность бессрочно и даже заочно», — цитирует Медведева ТАСС.
Медведев пояснил, что заочно освидетельствование может проводится, если человек находится в тяжелом состоянии или проживает в удаленном или труднодоступном месте.
В свою очередь, вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что принятые изменения подготовлены по многочисленным обращениям инвалидов, представляющих их организаций и семей, где проживают инвалиды.
«Существенно изменения система установления инвалидности, и устранены те сложности, с помощью которых инвалидность устанавливается на определенный срок или бессрочно», — добавила она.
В частности, в список заболеваний, позволяющих устанавливать инвалидность бессрочно, впервые включены все хромосомные аномалии, включая синдром Дауна, цирроз печени, слепота, глухота и детский церебральный паралич.
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