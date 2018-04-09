Правительство РФ упростило порядок установления инвалидности

«Расширен перечень заболеваний, где уже при первичном освидетельствовании можно будет установить инвалидность бессрочно и даже заочно», — цитирует Медведева ТАСС

Медведев пояснил, что заочно освидетельствование может проводится, если человек находится в тяжелом состоянии или проживает в удаленном или труднодоступном месте.

В свою очередь, вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что принятые изменения подготовлены по многочисленным обращениям инвалидов, представляющих их организаций и семей, где проживают инвалиды.

«Существенно изменения система установления инвалидности, и устранены те сложности, с помощью которых инвалидность устанавливается на определенный срок или бессрочно», — добавила она.

В частности, в список заболеваний, позволяющих устанавливать инвалидность бессрочно, впервые включены все хромосомные аномалии, включая синдром Дауна, цирроз печени, слепота, глухота и детский церебральный паралич.