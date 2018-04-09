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В Лефортовском парке прошло физкультурно-спортивное мероприятие
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В Лефортовском парке прошло физкультурно-спортивное мероприятие 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В Лефортовском парке 28 марта состоялся спортивный праздник «ГТО». Об этом рассказала методист ГБУ «Лефортово» Елена Шуктаева.
— В ходе испытаний по каждому виду велся протокол. Норматив считался выполненным, если участник показал результат, равный или превышающий норму на серебряный значок. По каждому возрасту выявлялись участники, сдавшие нормативы по любым семи видам испытаний. Эти ребята были награждены почетными грамотами, — сообщила Шуктаева.
Добавим, что прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проводится в целях пропаганды и популяризации среди подрастающего поколения здорового и безопасного образа жизни. (вт)
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