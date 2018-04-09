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Минфин обнародовал предложения по пошлинам в интернет-торговле
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Минфин обнародовал предложения по пошлинам в интернет-торговле 

РИА Новости 52 минуты назад
РИА Новости. Минфин РФ предлагает установить порог беспошлинной интернет-торговли с 1 июля на уровне 500 евро, с января 2019 г — 200 евро — проект постановления
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