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Воспитанник «Каховских ромашек» примет участие в международных футбольных соревнованиях
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Воспитанник «Каховских ромашек» примет участие в международных футбольных соревнованиях 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Воспитанник Центра содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» занимается в футбольном клубе «Чертаново». Скоро команда поедет в Мексику на футбольный турнир.
Воспитанник уже три года играет в составе команды футбольного клуба «Чертаново» в амплуа нападающего. Сейчас команда готовится к поездке в Мексику, которая состоится 21 апреля. Там будет проходить футбольный турнир. Для ребят представиться возможность сыграть со сборными Перу и Мексики.
Молодой спортсмен поделился о планах на будущее: «Самое важное для меня — добиться высоких результатов в профессиональном футболе».
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