Ученики побывали на Бутовском полигоне

Ученики школы № 1354 «Вектор» создали экскурсионный гид по историческим местам юго-западной части Москвы . В проект «Маршрут по Южному Бутово» включены описания семи достопримечательностей района на русском и английском языках.

Семиклассники школы № 1354 «Вектор» разработали экскурсионный маршрут по Южному Бутово. Над исследовательским проектом школьники работали в течение года. Ребята изучали пространство и инфраструктуру района, архивы и документы, связанные с культурными памятниками Южного Бутово. Школьники узнали этимологию названия района и расширили лексику на английском языке по таким темам, как урбанистика, флора и фауна.

«Маршрут по Южному Бутово» начинается от здания школы № 1354 «Вектор». В ходе работы над проектом ребята изучили историю старой Бутовской школы, которая находилась на месте усадьбы помещиков Москвиных, и обнаружили архивные фото деревянного здания 1949 года. Маршрут проходит через церковь XIV века великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове. По преданию, в этом месте великий московский князь Дмитрий Донской получил первое известие о начале похода полчищ темника Мамая на Русь в 1380 году. Следующая точка — бывший поселок 1930 года «Радиоконтроль», где 12 апреля 1961 года дублировали радиосвязь с Юрием Гагариным . Далее гид ведет к памятнику садово-паркового искусства усадьбу Чернево и расположенный там же храм Рождества Христова XVIII века. Следующая остановка — печально известный Бутовский полигон, историческое место массовых расстрелов и захоронений во время репрессий 1930-1950-х годов. Маршрут заканчивается сквером Защитников московского неба в годы ВОВ.

«Благодаря работе над проектом дети узнали историю улиц района, названных в честь государственных деятелей Российской Империи, таких как генерал Скобелев, Горчаков, Витте, адмиралы Ушаков, Лазарев, Руднев, деятелей культуры и науки — Бунин, академики Понтрягин и Семёнов», — рассказала учитель английского языка школы № 1354 «Вектор» Елена Шалабина.

Новый этап работы над проектом — это создание видеомаршрута. В будущем юные авторы гида смогут организовывать и проводить экскурсии для жителей района и иностранных гостей.