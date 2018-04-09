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Фонтан «Львы», реставрированный к 100-летнему юбилею заработал в Ростове
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Фонтан «Львы», реставрированный к 100-летнему юбилею заработал в Ростове 

Деловое сообщество 1 час назад
На Пасху жителей донской столицы порадовали не только служители культа. Видео первого запуска фонтана на площади Советов выложил в сеть депутат городской думы Ростова Анатолий Котляров.
Этот фонтан уже отметил столетний юбилей, пережил революцию и годы советской власти. Изначально его установили для того чтобы уравновесить два здания на площади: конторы Государственного банка и собор Александра Невского. Ростовчанам фонтан с лавочками полюбился настолько, что даже после разрухи Великой отечественной войны именно львов реставрировали первыми.
В 2017 году, после закрытия сезона фонтан полностью реставрировали. Полностью заменили канализацию, обновили фундамент, вымостили подходы новой плиткой. В чаше фонтана появилась мозаика, кроме того, смонтирована система подсветки струй. Теперь гордые львы отдыхают на монументальных темных постаментах и греются в лучах весеннего солнышка.
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