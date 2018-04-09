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Кот три дня ждал спасателей на дереве, а когда его спустили, тут же залез на другое
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Кот три дня ждал спасателей на дереве, а когда его спустили, тут же залез на другое 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Бедный кот забрался на вершину 20-метрового дерева и никак не мог слезть без посторонней помощи. А она появилась только на третьи сутки, после того, как обеспокоенные местные жители вызвали спасателей.
Ситуацию осложняло то, что дерево стояло в овраге. Спасатель полез за котом, но тот испугался и в панике совершил грациозный прыжок на соседнее дерево. С него кот уже слез без труда, притом довольно быстро.
К удивлению местных жителей, на этом история не закончилась. Спустя несколько часов в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными поступил новый вызов: требовалось снять с дерева кота.
И да, это оказался тот же самый кот! Правда, на сей раз он выбрал дерево поменьше — специалист поднялся по лестнице с миской еды и без проблем сманил животное вниз.
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