Регионы будут согласовывать расходы мировых судов с местными судейскими советами

Власти субъектов Федерации должны будут взаимодействовать с региональными советами судей при определении расходов на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и финансирования оплаты труда работников их аппарата.

Комитет Совфеда по бюджету и финрынкам рекомендовал соответствующий законопроект к принятию палатой. Поправки были внесены Верховным судом и приняты Госдумой в окончательном чтении 5 апреля.

Член комитета Валерий Семёнов отметил, что законопроект предлагает норму, согласно которой в ходе формирования регионального бюджета при рассмотрении вопросов, касающихся финансирования мировых судей, в законодательный орган, помимо заключения региональной власти, будут направляться ещё и предложения совета судей.

«При этом устанавливается норма, которая запрещает сокращать финансирование мировых судей менее чем на 5 процентов без согласования с советом судей, а при уменьшении объёмов финансирования более чем на 5% обязывает заручиться согласием конференции судей субъекта РФ », — пояснил сенатор.

Кроме того, документ предусматривает согласование власти субъекта Федерации с мировым судьёй вопросов перемещения по службе работников аппарата, применения к ним мер поощрения и взысканий, а также утверждения графика их отпусков.

Необходимость поправок разработчики объясняют тем, что в настоящее время при разрешении кадровых и организационных вопросов, касающихся аппарата мирового судьи, органы власти субъекта решают самостоятельно, не учитывая мнения мировых судей.

По мнению Верховного суда, принятие законопроекта создаст условия для повышения эффективности деятельности мировых судей.