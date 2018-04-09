Популяция дальневосточных леопардов превысила 100 особей

"Согласно полученным результатам, на особо охраняемой природной территории зафиксировано 84 взрослых пятнистых хищника и 19 котят", — говорится в сообщении РГО.

В начале XXI века в дикой природе насчитывалось только 30 особей дальневосточного леопарда. Однако к 2015 году популяцию удалось увеличить более чем вдвое, до 70 особей. Причиной нового резкого скачка специалисты считают не только рождение новых котят, но и расширение сети наблюдения — в кадр на новых территориях попали леопарды, которых люди раньше просто не знали «в лицо».