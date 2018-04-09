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Популяция дальневосточных леопардов превысила 100 особей
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Популяция дальневосточных леопардов превысила 100 особей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сотрудники национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае завершили обработку данных фотомониторинга за 2017 год, всего в кадр попали более 100 дальневосточных леопардов разного возраста. Сообщение об этом опубликовано на сайте Русского географического общества (РГО) в понедельник.
"Согласно полученным результатам, на особо охраняемой природной территории зафиксировано 84 взрослых пятнистых хищника и 19 котят", — говорится в сообщении РГО.
В начале XXI века в дикой природе насчитывалось только 30 особей дальневосточного леопарда. Однако к 2015 году популяцию удалось увеличить более чем вдвое, до 70 особей. Причиной нового резкого скачка специалисты считают не только рождение новых котят, но и расширение сети наблюдения — в кадр на новых территориях попали леопарды, которых люди раньше просто не знали «в лицо».
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