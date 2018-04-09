Почти 30% чехов не желают жить рядом с иностранцами

Также не сильно положительно чехи относятся к гомосексуалистам — 19% не хотят их видеть в качестве соседей, богатым и бедным людям (10% и 7% соответственно). Однако негативнее всего чехи относятся к криминальным элементам и людям с зависимостями: 87% не желают жить рядом с наркоманами, 73% — бок о бок с алкоголиками и 72% — вблизи уголовников, сообщает Пражский Экспресс.

ООН рекомендует Чехии усиленно бороться с исламофобией, расизмом, ксенофобией, лучше относиться к цыганам и особое внимание уделить гендерному равенству. Правительства многих стран, в том числе, США Израиля , рекомендуют чешскому правительству усиленно заняться вопросом борьбы с преступлениями на почве ненависти — расовой и интернациональной.

Актуально это и в свете того, что сейчас население Чехии достигло рекордной отметки в основном за счет иностранцев.