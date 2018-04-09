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Реконструкция ж/д вокзалов Алматы-1 и Алматы-2 завершится к декабрю 2020 года
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Реконструкция ж/д вокзалов Алматы-1 и Алматы-2 завершится к декабрю 2020 года 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Проектно-сметная документация модернизации вокзала Алматы-1 будет представлена к ноябрю 2018 года, ремонтные работы завершат к декабрю 2019 года. Будет обновлена инженерная система, расширена площадь вокзала, залов ожидания и основных платформ.
Финансово-экономическое обоснование реконструкции Алматы-2 планируют сформировать к середине 2019 года, строительно-монтажные работы АО «НК „ҚТЖ“ собираются закончить к декабрю 2020-го.
Данный проект включает в себя строительство дополнительного терминала, конкорсных переходов на вторые, третьи и четвертые пути, дополнительных платформ для пригородного сообщения.
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