Реконструкция ж/д вокзалов Алматы-1 и Алматы-2 завершится к декабрю 2020 года

Проектно-сметная документация модернизации вокзала Алматы-1 будет представлена к ноябрю 2018 года, ремонтные работы завершат к декабрю 2019 года. Будет обновлена инженерная система, расширена площадь вокзала, залов ожидания и основных платформ.

Финансово-экономическое обоснование реконструкции Алматы-2 планируют сформировать к середине 2019 года, строительно-монтажные работы АО «НК „ҚТЖ“ собираются закончить к декабрю 2020-го.

Данный проект включает в себя строительство дополнительного терминала, конкорсных переходов на вторые, третьи и четвертые пути, дополнительных платформ для пригородного сообщения.