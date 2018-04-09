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На ремонт домов культуры Нижегородской области направят более 40 млн рублей
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На ремонт домов культуры Нижегородской области направят более 40 млн рублей 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
44 млн рублей будет направлено на ремонт домов культуры Нижегородской области в 2018 году. Об этом сообщил координатор проекта, депутат регионального Законодательного собрания Валерий Антипов по итогам совещания 9 апреля.
«Проект «Сельский дом культуры» является очень значимым. ДК — это место, где проводятся мероприятия, где люди собираются и общаются. Сейчас на территории Нижегородской области числится 980 таких объектов. Проект реализуется второй год подряд, и он востребован на местах», — сказал Антипов.
По его словам, точное количество домов культуры, которые отремонтируют в текущем году, пока не определено.
«Порядок распределения средств на ремонт и оснащение сельских домов культуры у нас таков: мы направляем деньги в районы, и они внутри себя уже определяют, на какие объекты их необходимо потратить», — пояснил координатор проекта.
Напомним, два модульных дома культуры открылись 5 марта в Нижегородской области.
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