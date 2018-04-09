На ремонт домов культуры Нижегородской области направят более 40 млн рублей

44 млн рублей будет направлено на ремонт домов культуры Нижегородской области в 2018 году. Об этом сообщил координатор проекта, депутат регионального Законодательного собрания Валерий Антипов по итогам совещания 9 апреля.

«Проект «Сельский дом культуры» является очень значимым. ДК — это место, где проводятся мероприятия, где люди собираются и общаются. Сейчас на территории Нижегородской области числится 980 таких объектов. Проект реализуется второй год подряд, и он востребован на местах», — сказал Антипов.

По его словам, точное количество домов культуры, которые отремонтируют в текущем году, пока не определено.

«Порядок распределения средств на ремонт и оснащение сельских домов культуры у нас таков: мы направляем деньги в районы, и они внутри себя уже определяют, на какие объекты их необходимо потратить», — пояснил координатор проекта.

Напомним, два модульных дома культуры открылись 5 марта в Нижегородской области.