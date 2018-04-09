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Суд взыскал с РЭМЗа $1,8 млн в пользу Samsung
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Суд взыскал с РЭМЗа $1,8 млн в пользу Samsung 

Деловое сообщество 1 час назад
В частности, с РЭМЗа взыскано неосновательное обогащение в размере $1,05 млн, проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на эту сумму с даты вынесения решения суда, то есть с 4 апреля, по день фактического возврата средств, а также $789,5 тыс. убытков.
Суд отказал Samsung C&T Corporation в расторжении контракта с РЭМЗом о поставке металлопродукции, заключенного 13 февраля 2017 года, и в компенсации 270,5 тыс. рублей расходов на вынужденные командировки.
В настоящее время на сайте суда размещена только резолютивная часть решения.
Как сообщалось, в октябре 2017 года Арбитражный суд Ростовской области признал обоснованным заявление ООО «Ломпром Шахты» о признании ООО «Ростовский электрометаллургический завод» банкротом и ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения сроком на 5 месяцев. Отчет временного управляющего назначен на 19 апреля.
"Ростовский электрометаллургический завод" производит товарную квадратную стальную заготовку, сортовой прокат в виде арматуры для железобетонных изделий и катаной проволоки. Проектная мощность составляет 730 тыс. тонн стали и 530 тыс. тонн сортового проката в год.
Единственным учредителем РЭМЗа является компания Atrix B. V. (Нидерланды). Генеральным директором РЭМЗа и соучредителем Atrix B. V. является бизнесмен Вадим Варшавский.
Samsung C&T Corporation занимается строительством и инжинирингом различного профиля — от промсооружений и заводов до жилых зданий.
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