Суд взыскал с РЭМЗа $1,8 млн в пользу Samsung

В частности, с РЭМЗа взыскано неосновательное обогащение в размере $1,05 млн, проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на эту сумму с даты вынесения решения суда, то есть с 4 апреля, по день фактического возврата средств, а также $789,5 тыс. убытков.

Суд отказал Samsung C&T Corporation в расторжении контракта с РЭМЗом о поставке металлопродукции, заключенного 13 февраля 2017 года, и в компенсации 270,5 тыс. рублей расходов на вынужденные командировки.

В настоящее время на сайте суда размещена только резолютивная часть решения.

Как сообщалось, в октябре 2017 года Арбитражный суд Ростовской области признал обоснованным заявление ООО «Ломпром Шахты» о признании ООО «Ростовский электрометаллургический завод» банкротом и ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения сроком на 5 месяцев. Отчет временного управляющего назначен на 19 апреля.

"Ростовский электрометаллургический завод" производит товарную квадратную стальную заготовку, сортовой прокат в виде арматуры для железобетонных изделий и катаной проволоки. Проектная мощность составляет 730 тыс. тонн стали и 530 тыс. тонн сортового проката в год.

Единственным учредителем РЭМЗа является компания Atrix B. V. ( Нидерланды ). Генеральным директором РЭМЗа и соучредителем Atrix B. V. является бизнесмен Вадим Варшавский

Samsung C&T Corporation занимается строительством и инжинирингом различного профиля — от промсооружений и заводов до жилых зданий.