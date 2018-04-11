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Fitch отозвало рейтинги «Русала»
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Fitch отозвало рейтинги «Русала» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги "Русала". Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление агентства.
Уточняется, что перед этим Fitch изменило прогноз по рейтингам в списке на пересмотр до «негативного».
"Эти рейтинговые действия следуют после введенных в отношении ''Русала'' санкций Минфина США. Гражданам США будет запрещено вести дела с компанией с 7 мая/5 июня (в зависимости от характера транзакций)". Кроме того, физлица, не являющиеся гражданами США, могут столкнуться с санкциями за преднамеренное содействие существенным транзакциям в пользу ''Русала'' или от его имени", — заявили в Fitch.
Ранее сообщалось, что Moody.
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