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Мастер-класс «Свободное копье: как начать зарабатывать удаленно» пройдет в читальне имени Михаила Светлова
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Мастер-класс «Свободное копье: как начать зарабатывать удаленно» пройдет в читальне имени Михаила Светлова 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Занятие проведет специалист в области переговоров Дмитрий Фролов.
— Посетителям мероприятия расскажут, как зарабатывать из дома, не потратив времени на дорогу до офиса. Сейчас фриланс очень популярен среди молодежи, занятие будет полезным, — рассказали организаторы встречи.
Помимо особенностей работы удаленно, специалист поделится собственным опытом ведения бизнеса, советами по поиску своей ниши в той или иной сфере услуг и созданию коммерчески успешного продукта.
Мастер-класс начнется в 19:00 по адресу: улица Большая Садовая, дом 1. Стать участником встречи можно, пройдя предварительную регистрацию.
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