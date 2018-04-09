Мастер-класс «Свободное копье: как начать зарабатывать удаленно» пройдет в читальне имени Михаила Светлова

Занятие проведет специалист в области переговоров Дмитрий Фролов

— Посетителям мероприятия расскажут, как зарабатывать из дома, не потратив времени на дорогу до офиса. Сейчас фриланс очень популярен среди молодежи, занятие будет полезным, — рассказали организаторы встречи.

Помимо особенностей работы удаленно, специалист поделится собственным опытом ведения бизнеса, советами по поиску своей ниши в той или иной сфере услуг и созданию коммерчески успешного продукта.

Мастер-класс начнется в 19:00 по адресу: улица Большая Садовая, дом 1. Стать участником встречи можно, пройдя предварительную регистрацию.