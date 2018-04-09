Губернатор Архангельской области вошел в совет по сохранению и развитию Соловков

Сообщается, что новая структура должна будет обеспечить финансирование и проведение реконструкции инфраструктуры Соловецкого архипелага. Также в сфере ответственности совета находится реставрация и сохранение объектов культурного наследия, расположенных на островах.

"Речь идет о сохранении и развитии Соловков как выдающегося объекта духовного, историко-культурного и природного наследия для всей страны и мира. Создание Фонда позволит решить задачи по реализации перечня мероприятий по сохранению и развитию Соловецкого архипелага до 2020 года, утвержденного Правительством Российской Федерации ", — приводит пресс-служба слова Орлова.

На Соловецком архипелаге расположен один из известнейших российских монастырей — Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, основанный в XV веке. В XVII веке монастырь, являясь одним из центров сопротивления реформам Русской православной церкви , проводимых патриархом Никоном, был взят царскими войсками после осады.