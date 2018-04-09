Два иностранца покинули совет директоров En+

Неисполнительный директор En+ Group Чжао Гуанмин покинул совет директоров компании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что Гуанмин вошел в совет директоров En+ в начале декабря прошлого года.

Также совет директоров покинул независимый директор компании Доминик Фрэйс.

Ранее сообщалось, что британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) приостановило торги бумагами En+ в Лондоне для американских инвесторов