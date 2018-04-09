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Два иностранца покинули совет директоров En+
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Два иностранца покинули совет директоров En+ 

Газета.Ru 53 минуты назад
Неисполнительный директор En+ Group Чжао Гуанмин покинул совет директоров компании. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что Гуанмин вошел в совет директоров En+ в начале декабря прошлого года.
Также совет директоров покинул независимый директор компании Доминик Фрэйс.
Ранее сообщалось, что британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) приостановило торги бумагами En+ в Лондоне для американских инвесторов
Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.
В списке фигурируют глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец "Реновы" Виктор Вексельберг.
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