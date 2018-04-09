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Буйская атомная станция: там нашли десятки баллонов с неизвестной жидкостью?
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Буйская атомная станция: там нашли десятки баллонов с неизвестной жидкостью? 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Буйском районе обсуждает странные события на атомной станции в поселке Чистые Боры, узнал KOSTROMA.TODAY. По словам местных жителей, территория вокруг была оцеплена 4 апреля.
В районе ходят слухи, что территорию недостроенной атомной станции полностью блокировали, там были перекрыты все въезды и выезды. На месте шли какие-то работы.
Как говорят в районе, что с территории станции вроде бы были вывезены десятки каких-то баллонов с непонятной жидкостью. Местные жители предполагают, что там шли работы с химическими веществами.
Областные спасатели подтвердили корреспонденту KOSTROMA.TODAY, что организовали оцепление вокруг территории, однако отказались комментировать, с чем это связано.
Строительство атомной станции в Буйском районе началось в 1979 году. Предполагалось, что в поселке Чистые Боры будут жить сотрудники станции. Стройку прекратили после аварии в Чернобыле.
С тех пор строительство пытались возобновить несколько раз, но в итоге было принято решение, что АЭС здесь строить не будут.
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