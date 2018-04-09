Обменники в Московском регионе не столкнулись с наплывом желающих поменять рубли 

Пункты обмена валюты в Московском регионе работают в штатном режиме, несмотря на резкий рост курса доллара и евро, ажиотажа в обменниках в Москве и Подмосковье не наблюдается, передают корреспонденты РИАМО.
В обменных пунктах вдоль Дмитровского шоссе, в районе станций метро «Савеловская» и «Дмитровская», нигде очередей нет. На севере столицы в отделении Сбербанка на Селигерской улице очереди из желающих обменять рубли также нет. Аналогичная картина в подмосковных Химках — ажиотажа в обменниках не наблюдается.
В понедельник курс евро на торгах превысил отметку в 74 рубля впервые с 4 августа 2016 года. Официальный курс евро вырос более чем на 1 рубль. Доллар на торгах подорожал на 1,86 рубля, до 60,02 рубля, впервые с 16 ноября 2017 года.
На прошлой неделе США внесли в санкционный список 38 российских бизнесменов и 15 компаний. В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ и «РусАла» Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.
В «РусАле» ранее сообщили, что включение компании в «черный список» США может привести к техническим дефолтам в отношении ряда ее кредитных обязательств. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, в свою очередь, поручил правительству подготовить предложения по поддержке попавших под санкции США российских компаний.