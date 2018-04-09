Обменники в Московском регионе не столкнулись с наплывом желающих поменять рубли

Пункты обмена валюты в Московском регионе работают в штатном режиме, несмотря на резкий рост курса доллара и евро, ажиотажа в обменниках в Москве Подмосковье не наблюдается, передают корреспонденты РИАМО

В обменных пунктах вдоль Дмитровского шоссе, в районе станций метро «Савеловская» и «Дмитровская», нигде очередей нет. На севере столицы в отделении Сбербанка на Селигерской улице очереди из желающих обменять рубли также нет. Аналогичная картина в подмосковных Химках — ажиотажа в обменниках не наблюдается.

В понедельник курс евро на торгах превысил отметку в 74 рубля впервые с 4 августа 2016 года. Официальный курс евро вырос более чем на 1 рубль. Доллар на торгах подорожал на 1,86 рубля, до 60,02 рубля, впервые с 16 ноября 2017 года.