Ещё
Обменники в Московском регионе не столкнулись с наплывом желающих поменять рубли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Евро превысил 75 рублей
Евро превысил 75 рублей

Обменники в Московском регионе не столкнулись с наплывом желающих поменять рубли 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Пункты обмена валюты в Московском регионе работают в штатном режиме, несмотря на резкий рост курса доллара и евро, ажиотажа в обменниках в Москве и Подмосковье не наблюдается, передают корреспонденты РИАМО.
В обменных пунктах вдоль Дмитровского шоссе, в районе станций метро «Савеловская» и «Дмитровская», нигде очередей нет. На севере столицы в отделении Сбербанка на Селигерской улице очереди из желающих обменять рубли также нет. Аналогичная картина в подмосковных Химках — ажиотажа в обменниках не наблюдается.
В понедельник курс евро на торгах превысил отметку в 74 рубля впервые с 4 августа 2016 года. Официальный курс евро вырос более чем на 1 рубль. Доллар на торгах подорожал на 1,86 рубля, до 60,02 рубля, впервые с 16 ноября 2017 года.
На прошлой неделе США внесли в санкционный список 38 российских бизнесменов и 15 компаний. В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ и «РусАла» Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.
В «РусАле» ранее сообщили, что включение компании в «черный список» США может привести к техническим дефолтам в отношении ряда ее кредитных обязательств. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, в свою очередь, поручил правительству подготовить предложения по поддержке попавших под санкции США российских компаний.
РИАМО: последние новости
Московские школьники хотят провести выпускной‑2018 под песни Feduk и Ольги Бузовой Владельцев земли в Солнечногорском районе привлекли к ответственности за неуплату штрафа Жителей Орехово‑Зуева в ходе ретро‑субботника 14 апреля угостят пионерским завтраком
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России726
Акции Сбербанка рухнули157
Авиаудару по Сирии нашли объяснение41
Путин поговорил с Меркель46
России предсказали века «геополитического одиночества»184
Видео
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение