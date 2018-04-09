Челябинск изобразили в виде аниме-персонажа 

Художница, которая выступает в Интернете под ником MagnieMakoyana изобразила наиболее известные российские города в виде персонажей аниме и манга — японских мультфильмов и комиксов, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Так Челябинск художница увидела в виде молодого парня довольно мрачного вида в мешковатой одежде с рюкзаком за плечами. Парень ходит в марлевой повязке, но при этом ухитряется ещё и курить — явный намек на проблему с загрязнением воздуха в Челябинске.
Москва и Казань тут предстали в виде симпатичных и ярких девушек. Пермь и Тюмень тоже стали девушками, причём Пермь изображена в юбке и спортивной мастерке. Новосибирск художница увидела в виде молодого учёного, а Санкт-Петербург и Калининград как парней интеллигентного вида.