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Американка отыскала автора шедшего 35 лет послания в бутылке
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Американка отыскала автора шедшего 35 лет послания в бутылке 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница американского города Глинко, штат Алабама, отыскала автора послания в бутылке, отправленного 35 лет назад. Об этом сообщает сайт AL.com.
Ши Шейнифелт (Shea Shaneyfelt) обнаружила бутылку, когда собирала дрова на берегу реки Куса. Внутри виднелся листок бумаги с текстом, написанным от руки. Женщина попыталась извлечь его, но бумага стала рваться, поэтому бутылку пришлось разбить.
Оказалось, что письмо отправлено 14 октября 1982 года. Его автором была третьеклассница Джули Уотсон (Julie Watson), которая училась в школе города Гадсден, расположенного в том же штате. Она просила нашедшего связаться с ней.
С помощью друзей Шенифелт выяснила имя отправительницы, которая после замужества сменила фамилию на Менк, и написала ей в Facebook.
«Это был настоящий шок, — утверждает Менк. — Поразительно, что спустя 35 лет записка цела, и ее можно прочесть». Она вспомнила, что написала ее после урока о послании в бутылке, которое отправил Христофор Колумб.
В 2017 году сообщалось, что рыболов сумел разыскать автора записки, которая лежала в бутылке, найденной на берегу Флориды. Оказалось, что ее бросил в море мальчик, который 36 лет назад отдыхал в тех местах.
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