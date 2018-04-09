Ryanair и капец. Лоукостерам подрезают крылья, а Hyperloop — зеленый свет — РИА Новости Украина

Не долго музыка играла

Еще совсем недавно президент Порошенко пафосно перерезал ленточки ирландской компании Ryanair, которая является одним из крупнейших лоукостеров мира. Заход Ryanair является сигнальным маяком для прихода других бюджетных авиакомпаний. Контракт между Ryanair и аэропортами «Борисполь» и «Львов» был подписан 23 марта. Ожидается, что рейсы будут выполняться по 10 направлениям из Киева и 5 направлениям со Львова . Начало полетов запланировано на октябрь 2018 года.

Кроме того, Ryanair анонсировал создание в Украине своего дата-центра для хранения и обработки данных. Для его обслуживания компания планирует нанять 250 украинских IT-специалистов. Однако руководство аэропорта «Борисполь» вскоре заявило, что Ryanair может создать коллапс в аэропорту «Борисполь» из-за желания летать только в часы с пиковыми нагрузками. Якобы самолеты лоукостера создадут коллапс в аэропорту и не смогут физически прилететь и улететь в желаемые ими 35 минут, поскольку будут летать только в пиковые часы.

«Им придется простаивать два часа, потому что нужно будет ждать свободного автобуса, гейта, стоянки», — заявил в СМИ гендиректор аэропорта Павел Рябикин

По его словам, Ryanair уже начал продажи билетов, не получив согласование слотов (временных промежутков в аэропорту, когда возможно обслуживание) в Борисполе . Он также заявил, что указанное в системе продаж лоукостера время вылета из Борисполя не может быть предоставлено, поскольку оно совпадает с периодами утренних и вечерних пиковых разлетов.

«В эти отрезки даже сейчас идет превышение пропускной способности аэропорта на час-два. Тем не менее, компания указывает именно то время, которое мы им не подтверждали», — отметил Рябикин.

Глава аэропорта потребовал от лоукостера обеспечить 15 ежедневных рейсов из «Борисполя». В таком случае аэропорт сможет специально под них откроет терминал F, который сейчас простаивает.

«А пока предлагаем терминал D, но там слоторегулируемая ситуация», — заявил представитель аэропорта.

Не подмазал? Получи саботаж

Министр инфраструктуры Владимир Омелян отрицает возможные риски для начала работы Ryanair. «Все будет хорошо», — коротко сказал он. Инициативы министра все больше напоминают бессмысленные авантюры, не выполнимые на практике. Не секрет, что Ryanair заходит в страну только при условии того, что местные аэропорты предоставят им огромные скидки и создадут специальные условия. Руководство государственных аэропортов вначале не соглашалось на это, заявляя, что подобное «сотрудничество» приведет к огромным убыткам, однако под нажимом министерства вынуждено было взять под козырек.

Однако теперь руководство «Борисполя» похоже, решило заняться «итальянской забастовкой», вставляя лоукостеру палки в колеса путем буквального соблюдения правил эксплуатации аэропорта. Руководство страны поставило себя в неловкую ситуацию, поскольку Ryanair уже анонсировал новые рейсы и стал продавать билеты. Теперь из-за позиции аэропорта «Борисполь» данные рейсы могут не состоятся, при этом, министр Омелян ничего не предпринял, чтобы решить проблему, заявив, что «все будет хорошо».

"С большой долей вероятности можно предположить, что ирландская авиакомпания не сможет выполнить условия для обслуживания в отдельном терминале Борисполя. Ведь, по словам генерального директора Ryanair Майкла О'Лири, их флот на данный момент полностью загружен работой, что не позволит выделить Украине большее количество самолетов. Таким образом, компании придется выполнять полеты через терминал D, то есть на начальном этапе их работы пассажиры могут столкнуться с определенными неудобствами в виде задержки рейсов. С другой стороны, вопрос сотрудничества нашей страны с иностранным авиаперевозчиком обсуждался на самом высоком политическом уровне. А значит, можно предположить, что и эту проблему решат посредством соответствующих договоренностей. В целом риски отмены забронированных рейсов на сегодняшний день минимальны. В любом случае, даже если на перелеты вдруг будут введены какие-либо ограничения, препятствующие выполнению рейсов из Украины, авиаперевозчик обязан предоставить компенсацию стоимости билета либо предложить осуществить перебронирование, выбрав альтернативный маршрут перелета, как это имело место с Ryanair в прошлом году", — считает адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Иван Божко.

Кто знает, может Ryanair вскоре ужаснется объемами таких «компенсаций» и приостановит свое сотрудничество с украинскими аэропортами, и его примеру последуют другие лоукостеры?

Hyperloop, дроны и электросамолеты

Планы министра инфраструктуры Владимира Омеляна становятся все более фантастичными и у многих уже вызывает вопросы адекватность этого человека. Чиновник на полном серьезе заявляет о построении экспериментальной площадки для испытания сверхскоростного вакуумного поезда Hyperloop. И это притом, что в настоящий момент проект нигде в мире не реализован, доказанность технологии для пассажирского сообщения является предметом научно-инженерных дискуссий. Однако это не смутило министра Омеляна, который объявил о создании Центра транспортных инноваций HypeUA, который должен создать тестовую площадку для реализации проекта Hyperloop в Украине.

Как оказалось, на разработку этого утопического проекта пойдут не только частные, но и государственные деньги. На тестовую площадку планируют потратить от 11 до 17 млн долларов, в финансировании будут участвовать 10 компаний-партнеров, в том числе государственные "Южмаш" , а также предприятия «Укроборонпром» . Можно не сомневаться, что на создание подобного фантастического проекта чиновники распилят бюджетные деньги, а мы так и останемся с разбитыми дорогами и разрушенной транспортной инфраструктурой. Что будем дальше строить после «гиперлупа»? Украинский космодром?

Пока автомобилисты разбивают ходовую на украинских дорогах, Омелян хочет строить 5 новых аэропортов в год.

"Со следующего года в бюджете Украины хорошо было бы предусмотреть 10 миллиардов гривень на ремонт и строительство новых взлетных полос. Если мы будем иметь эти деньги, мы сможем каждый год строить пять качественных аэропортов в государстве — это создание новой инфраструктуры, нового качества и сервиса для украинцев", — сказал Омелян.

Министерство инфраструктуры также обнародовало проект «Авиационной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года». Стратегия предусматривает строительство и ремонт аэропортов, из которых будут летать новые авиакомпании — и лоукостеры, и классические авиаперевозчики. Предполагается, что в новую инфраструктуру государство и бизнесмены вложат до 1 млрд евро. Документ должен быть утвержден правительственным распоряжением.

Однако Омелян решил внести изменения в проект, куда планирует добавить… разработку дронов-такси и электросамолетов. Суровая действительность вскоре заставит министра приземлится с небес на землю, поскольку даже такой простой проект, как заход в Украину лоукостеров (которые и должны обеспечить дешевые полеты в Европу после безвиза) находится на грани провала.

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