Стойку с дорожными знаками в 4-м проезде Марьиной Рощи восстановили коммунальщики

Коммунальные службы восстановили стойку с дорожными знаками, расположенную на участке 4-го проезда Марьиной Рощи. Внимание властей на проблему обратил местный житель, разместивший жалобу на портале «Наш город».

Максима Ликсутова. Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Стойка с дорожными знаками «Уступите дорогу», «Движение направо» и «Пешеходный переход» восстановлена в нормативное положение и закреплена, нарушение устранено, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в сообщении.

Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (то)