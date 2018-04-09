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Стойку с дорожными знаками в 4-м проезде Марьиной Рощи восстановили коммунальщики
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Стойку с дорожными знаками в 4-м проезде Марьиной Рощи восстановили коммунальщики 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Коммунальные службы восстановили стойку с дорожными знаками, расположенную на участке 4-го проезда Марьиной Рощи. Внимание властей на проблему обратил местный житель, разместивший жалобу на портале «Наш город».
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Стойка с дорожными знаками «Уступите дорогу», «Движение направо» и «Пешеходный переход» восстановлена в нормативное положение и закреплена, нарушение устранено, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в сообщении.
Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (то)
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