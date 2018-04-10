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Кубанским фермерам упростили порядок передвижения сельхозтехники по дорогам общего пользования
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Кубанским фермерам упростили порядок передвижения сельхозтехники по дорогам общего пользования 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министерство транспорта России утвердило новый, упрощенный порядок выдачи спецразрешений на движение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта по автодорогам после настояния ОНФ. Это должно облегчить жизнь аграриев. Приказ об утверждении в настоящее время находится на регистрации в Минюсте РФ, сообщает пресс-служба Народного Фронта.
Действующий порядок выдачи спецразрешений для крупногабаритной техники был утвержден Минтрансом в 2012 году. Уже тогда документ вызвал несколько претензий со стороны сельхозпроизводителей. Но скорректировать его не удавалось. В 2016 году по этому вопросу обратились к члену центрального штаба ОНФ, депутату Госдумы РФ Наталье Костенко фермеры Лабинского района Краснодарского края.
Так, разрешение дает право совершать не более 10 поездок на строго определенном транспортном средстве и по строго определенному маршруту. При этом действует это не более трех месяцев с даты выдачи. При подаче заявления нужно составить схему транспорта, указать их номера, пункты отправления и прибытия, срок перевозки и другие сведения.
По словам фермеров, ограничение максимального количества поездок по одному разрешению сильно затрудняет работу. В результате, сельхозпроизводители в самую горячую уборочную страду вынуждены были не урожай спасать, а многократно собирать пакеты документов.
По инициативе ОНФ в июле прошлого года в Минтрансе прошло совещание, по итогам которого было решено упростить порядок выдачи спецразрешений.
Теперь, по документу, сельхозпроизводители при получении специального разрешения могут указывать не только пункт отправления комбайна и пункт его назначения, но и места проведения работ. Это позволяет избежать штрафов за отклонение от строго определенного маршрута. Также, новый порядок сокращает число документов. Сейчас достаточно будет приложить к заявлению копию прежнего спецразрешения и квитанцию об оплате госпошлины.
Однако проблема транспортировки прицепной техники, к сожалению, так и осталась нерешенной из-за позиции Минсельхоза России.
«ФедералПресс» напоминает, что в Армавире завели дело на черных лесорубов после жалобы ОНФ.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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