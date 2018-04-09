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От звезды Instagram потребовали покаяться в фотошопе
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От звезды Instagram потребовали покаяться в фотошопе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Популярную Instagram-блогера Лорен Гуджер уличили в чрезмерном использовании фотошопа. Ее подписчики призывают девушку сознаться, что она редактирует фигуру с помощью графических программ.
Пользователи усомнились в подлинности снимка, на котором она позирует в кружевном боди. Юзеры заподозрили, что девушка с помощью фотошопа попыталась сделать талию более тонкой, от чего пострадало ее бедро, которое приобрело неестественную форму.
«Лорен, покайся в фотошопе!» — призвал один из пользователей. «Научись правильно редактировать собственные фото, выглядишь изуродованной!» — советовали другие.
Модели рекомендовали использовать другие приложения для редактирования фигуры, чтобы не выглядеть смешной.
«Лорен, твоя талия не такая миниатюрная. Знаешь, мы в курсе этого, оставь попытки обмануть себя. Это не здорово, и в конечном итоге ты придешь только к ненависти к себе. Прекрати редактировать фотографии и будь довольна тем, чем тебя наградила природа», — обратился к звезде пользователь loonamaho.
«Очень хочется, чтобы вы были честны, публикуя фотографии. Вы отлично выглядите и без утончения талии. Вам действительно не нужен фотошоп», — заключает jade_running_
У Гуджер в Instagram более 780 тысяч подписчиков. Девушка публикует снимки из спортзала и с отдыха, а также множество селфи. Гуджер приобрела известность после участия в британском реалити-шоу The Only Way Is Essex. После этого она снялась еще в нескольких телепроектах и сериалах.
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