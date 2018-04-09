Сотни жителей Центральной России отрезаны от «большой земли» из-за паводка

ТАСС , 9 апреля. Десятки низководных мостов, сотни приусадебных участков и частных домов в населенных пунктах Центрального федерального округа оказались подтопленными из-за усилившегося на выходных паводка. Поддерживать жизнеобеспечение сел и деревень помогают объездные дороги, запасы продуктов и лодочные переправы, сообщили ТАСС в понедельник в региональных управлениях МЧС и администрациях муниципалитетов.

В Тульской, Курской и Рязанской областях подтоплены 29 низководных мостов, нарушено прямое транспортное сообщение с более чем 50 населенными пунктами, в которых проживают свыше 3,3 тыс. человек. По информации спасательных ведомств, эвакуация людей в сложившейся ситуации не потребовалась.

В отрезанные от «большой земли» села и деревни Сапожковского района Рязанской области , где проживает более 50 человек, продукты доставляют, используя лодочные переправы. «Людей на лодках снабжают продуктами, медициной, даже пенсии доставляют. Ситуация под контролем, в течение недели должен начаться спад уровня воды», — рассказал ТАСС глава администрации Сапожковского района Виктор Боярченков. Обеспечены всем необходимым и жители Тульской области — в населенных пунктах имеются достаточные запасы продуктов, по объездным дорогам в районы приезжают автолавки.

Ситуация в Моршанском районе Тамбовской области , где с четверга из-за обильного таяния снега подтопило 16 домов, стабилизировалась. Несмотря на это, люди, эвакуированные из своих домов, продолжают находиться в пунктах временного размещения (ПВР). «Из этих ПВР люди ездят на работу, дети — на учебу в школу. Они живут в помещениях, специально созданных на такие случаи, в помещении есть все необходимое», — отметила руководитель пресс-службы администрации Моршанска Светлана Лобачева.

По словам первого заместителя главы администрации Моршанского района Игоря Печагина, такого неожиданного и мощного паводка в регионе не было давно. «Старожилы не помнят такого паводка — деды 80-летние за всю свою жизнь такого не видели. Вода с полей хлынула интенсивно в один день — 3 апреля, и, хотя она ушла быстро, в течение суток, но подтопила населенные пункты под склонами бугров», — добавил он. В качестве единовременной материальной помощи все пострадавшие получат по 2 тыс. рублей на каждого члена семьи, некоторым владельцам домов выплатят компенсации от 40 до 50 тыс. рублей.